Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
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Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması

Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muş Malazgirt'te 1990–1991 yıllarında vatani görevini yapan asker arkadaşları 30 yıl sonra bir araya geldi.

Muş Malazgirt'te 1990–1991 yıllarında vatani görevini yapan asker arkadaşları 30 yıl sonra bir araya geldi. Amasya'daki duygulandıran buluşmaya öncülük eden Kırıkkaleli Necmi Algül bilinmeyen numaralar hattını bile arayarak 85 arkadaşına ulaştı.

18 ay birlikte vatani görevlerini yaptıkları arkadaşlarını bulmak için harekete geçen oto kaporta ustası Necmi Algül, hatıra defterleri, sosyal medya, köy muhtarlıkları ve bilinmeyen numaralar hattından ulaşmaya çalıştı. Arkadaşlarının yakınları arasında onun dolandırıcı olduğundan şüphelenenlerin bile olduğunu anlatan 52 yaşındaki Algül, "Çok şaşırdılar. Aradan 30 yıl geçmiş. Unutmadınız mı? diye sordular" dedi.

Amasyalı Seyit Gül'ün 20 yıl önce vefat ettiğini öğrenen arkadaşları bu kentte buluşmayı kararlaştırdı. Gül'ün Doğantepe köyündeki mezarına giderek birlikte dua edip yakınlarıyla görüştüler.

Duygulandıran buluşmalarını değerlendiren Kırıkkaleli Erdoğan Yağlı, "Ben onların çavuşuydum. Bu dostluk parayla satın alınacak bir şey değil. Çağırsalar bu ekiple yeniden seve seve askere giderim. Bu vatan, bu millet için canımızı da ortaya koyarız" diye konuştu. Komutanlarının ismini bile sırayla sayan Sakaryalı Şaban Karakaya, "Bu günü iple çektik, adeta koşarak geldik" ifadelerini kullandı.

Zorlu koşullarda vatani görevlerini yaptıkları arkadaşlarıyla 30 yıl sonra buluşmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Ordulu Adem Atik ise "Çocuklar gibi mutlu olduk. İkinci gençliğimizi yaşadık. Arkadaşlarımı sonraki buluşma için memleketim Ordu'ya bekliyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
Son dakika haberi: Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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