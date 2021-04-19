Son dakika haberi... Arılar soktuktan sonra öldü
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Son dakika haberi... Arılar soktuktan sonra öldü

Son dakika haberi... Arılar soktuktan sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arıların sokması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından evine gönderilen Yaşar Erdoğan (60), rahatsızlanıp yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arıların sokması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından evine gönderilen Yaşar Erdoğan (60), rahatsızlanıp yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Alaplı'ya bağlı Durhanlı köyünde meydana geldi. Yaşar Erdoğan, arkadaşına ait arı kovanlarını kontrol etmek için ormana gitti. Erdoğan, kovanları kontrol ederken arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arının soktuğu Erdoğan, köylüler tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Erdoğan, müdahalenin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak bir süre sonra Erdoğan, yeniden rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.Savcılık Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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