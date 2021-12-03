Son dakika haberi... Ardahanlı engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu
Edinilen son dakika haberine göre Ardahan'da yaşayan ve asker olma hayali kuran engelli genç, bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yaşayan ve asker olma hayali kuran engelli genç, bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.
Samanbeyli köyünde yaşayan Miyese Koç, bir süre önce köylerini ziyaret eden Vali Hüseyin Öner ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir'e oğlu Ömer Koç'un askerlik yapma hayalini kurduğunu iletti.
Bunun üzerine engelli Koç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yaptı.
Engelli gence terhis belgesi takdim eden Albay Aldemir, Koç ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor."
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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri