Son dakika haberi... Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi... Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan kediyi ise çevredeki vatandaşlar salam ve sütle besledi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AUN 42 plakalı otomobilin sahibi, otomobilinin içerisinden kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin kaynağını çözemeyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otomobilin bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedinin otomobilin motor kısmında sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kediyi kucaklayan vatandaşlar, aç kaldığını düşünerek elleriyle beslediler. - KOCAELİ

Son dakika haberi... Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Aracın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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