Son dakika haberi! Araç ilanı veren vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 17 gözaltı

Son dakika haberi... KIRŞEHİR'de, internet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de, internet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, internetten araç satışı ilanı veren kişilerin dolandırıldıklarına yönelik şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, gayrimenkul ve rant a car adı altında iş yerlerini işleten suç örgütünün Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Aksaray ve Nevşehir'de internet üzerinden araç satış ilanı veren kişilerle irtibata geçerek, Kırşehir'e gelmelerini sağladıkları, bu kişileri hileli davranışlarla dolandırıp, araç bedelinin bir kısmını peşin, kalan yüksek kısmını ise, noter satış işlemi gerçekleştirildikten sonra çeşitli bahanelerle oyalayıp senet verdikleri, ardından da bu senedi ödemedikleri belirlendi. Olaya karıştıkları belirlenen S.G., M.S., A.A., D.C.Y., C.T., K.T., T.D., H.Ç., A.A., B.K., H.T., U.Y.T., F.B., H.Ç., F.A., E.S. ve Ç.B. kaldıkları evde polis ekiplerince yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör, pala, sahte plaka, çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, poliçe ve not kağıtları ele geçirildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'rüşvet' suçları yöneltilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.G., M.S., A.A. ve D.C.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir