Son dakika haberi: Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı
Son dakika haberleri... Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı Karabük'te bir kişi arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı.
12.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:52
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı
KARABÜK - Karabük'te bir kişi arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Kemal Oyman sanayi sitesinde yeğeni Mevlüt Ulupınar'ın oto tamir dükkanına gelen Hakkı Baş, yeğeninden bozulan arabasını tamir etmesini istedi.
Ulupınar, dayısı Baş'a aracı tamir etmeyeceğini söyledi. Yeğeninin aracını tamir etmeyeceğini söylemesinin ardından sinirlenen Baş, yanında bulunan tabancasıyla ateş etmeye başladı. Baş, iki el ateş ederken olayda yaralanan olmadı.
Olayın ardından Ulupınar jandarmaya ihbarda bulunurken, olay yerine gelen ekipler Baş'ı gözaltına aldı.
Jandarma olay yeri ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA