Son dakika haberi: ANTALYA Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri maskeyle çıkardı
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Son dakika haberi: ANTALYA Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri maskeyle çıkardı

Bir son dakika haberine göre Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri maskeyle çıkardıAntalya'da 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

18.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:30

Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri maskeyle çıkardı

Antalya'da 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında evde mahsur kalan Şamile Turhan (70), itfaiye ekipleri tarafından maske ve oksijen tüpü takılarak kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak mahallesinde apartmanın birinci katında bulunan Ali Turhan'a ait evin yatak odasında çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Ali Turhan, eşi ve çocukları hemen aşağıya indi. Turhan'ın annesi Şamile Turhan rahatsızlıkları nedeniyle aşağıya inemeyince evin balkonuna sığındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye aracının müdahalesiyle söndürülürken, Şamile Turhan itfaiye maskesi ve oksijen tüpü takılarak aşağıya indirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Turhan, ambulansla hastaneye götürüldü. Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sırasında yangına müdahale ederken fenalaşan bir itfaiye eri de arkadaşlarının yaptığı müdahaleyle kendine geldi.

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Son dakika haberi: ANTALYA Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri maskeyle çıkardı

Kaynak: DHA

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