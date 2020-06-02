Son dakika haberi: Antalya'ya şehit ateşi düştü (4)
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Son dakika haberi: Antalya'ya şehit ateşi düştü (4)

Son dakika güncel haberi... ŞEHİT ÖZCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBabaevinde helallik alınmasının ardından eskortlar eşliğinde Uncalı Şehitliği'ne getirilen şehit Celal Özcan'ın naaşı, şehitlik girişinde tören mangası tarafından karşılandı.

Son dakika haberi: Antalya'ya şehit ateşi düştü (4)
02.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:54

ŞEHİT ÖZCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Babaevinde helallik alınmasının ardından eskortlar eşliğinde Uncalı Şehitliği'ne getirilen şehit Celal Özcan'ın naaşı, şehitlik girişinde tören mangası tarafından karşılandı. Türk bayrağına sarılı tabut omza alınarak törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin eşi Ayça Özcan, elinde şehidin fotoğrafıyla görevlilerin kolunda güçlükle yürüyerek geldi. Eşinin fotoğrafını öpen Ayça Özcan, uzun süre gözyaşı döktü. Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Özcan'ın naaşı, namazın ardından toprağa verildi.

Şehitlikte kırmızı boyayla işaretli, her biri arasında 1,5 metre bulunan alanlar oluşturuldu. Törene katılanların bu alanlarda bekleme yaptıkları dikkati çekti. 

 


Kaynak: DHA

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