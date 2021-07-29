Son dakika haberi: Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika haberleri... Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Bir kişi hayatını kaybetti, mahalledeki evlerin yüzde 80'i yandı

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.

İlçede bir mahalle daha boşaltıldı, 2 mahalle teyakkuzda

Kaymakam Hülür, yangının çıktığı Kepezbelen Mahallesi'nde yangının kısmen kontrol altında olduğunu ancak söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mahallede 50 kişinin yaşadığını ve hepsinin tahliye edildiğini aktaran Hülür, bir kişinin dışında can kaybı olmadığını söyledi. Hayvanların da tahliyesinin gerçekleştirildiğini dile getiren Hülür, herhangi bir cana zarar gelmemesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kepezbelen'deki yangının komşu Kepez Mahallesi'ne sıçrama ihtimaline karşı da bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Hülür, "Kepezbelen'e komşu Kepez Mahallesi de boşaltıldı. Ayrıca Kocaköy ile Murtiçi mahallelerinde de teyakkuz halindeyiz, herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Şu anda yangının sıçramaması için engelleme çalışmaları devam ediyor, başarılı olacağımıza inanıyorum. Önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

Tahliye edilen vatandaşlar için ilçedeki yurtların tahsis edildiğini belirten Hülür, ancak vatandaşların büyük bir kısmının akrabalarının yanına gittiklerini kaydetti.

Hülür, vatandaşların yeme içme gibi ihtiyaçlarının da Akseki Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi.

Öte yandan, yangın nedeniyle Akseki ile Manavgat arasındaki yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun