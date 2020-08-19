Son dakika haberi... ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
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Son dakika haberi... ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş

Son dakika gelişmesine göre Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (2)GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç.'nin bıçaklayıp öldürdüğü Dudu Ç.'nin (40) cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

19.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:18

Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç.'nin bıçaklayıp öldürdüğü Dudu Ç.'nin (40) cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Dudu Ç. için Serik ilçesi Yazır Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeyi burada kalabalık vatandaş topluluğu karşıladı. Kılınan namazın ardından cenazesi omuzlarda defnedileceği yere getirilen Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, kızları Emine ve Sedef'in feryatları yürek burktu.

'KURTARAMADIM SENİ KARDEŞİM'

Ağabey İsa Kara, omuzladığı tabutu mezar başına kadar taşırken, Kurtaramadım seni kardeşim, bırakıp gittin beni diye gözyaşı döktü. Defin işlemi öncesinde Dudu Ç.'nin kızları fenalık geçirdi. Yakınları cenaze defnedilinceye kadar, Bu caniyi bulun, bize verin diye bağırdı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Baba Durmuş Kara, cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları kollarına girerek destek verdi. Anne Şerife kara ise cenaze mezarlığa gelmeden önce fenalık geçirince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

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Son dakika haberi... ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş

Kaynak: DHA

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