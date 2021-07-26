Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da düzenlenen kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı.

Antalya'da düzenlenen kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde misafir olarak bulunan 10 kişinin oturdukları masanın üzerine devrildi. Olayda Mustafa Ölmez (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz yaralandı. Yaralılardan 5'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

(Suat Metin - Hilal Kara/İHA)

Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
35 yaşındaki makine mühendisi, evinde ipe asılı halde bulundu
35 yaşındaki makine mühendisi, evinde ipe asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Bülent Turan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Derya Uluğ Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 00:01:03. #1.15#

title