Son dakika haberi | Antalya'da Jandarma Komutanlığı koşusu gerçekleştirildi

Antalya Hipodromu'nda Jandarma Komutanlığı koşusu yapıldı.

Jandarma koşusunda birinci olan atın sahibi ve jokeye Jandarma Genel Komutanlığı adına İl Jandarma Komutan Vekili Albay Levent Akay tarafından ödül verildi.

Koşuya, Sahil Güvenlik Okul Komutanı Albay Engin Kuntay, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, 100 jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş izleyici olarak katıldı.