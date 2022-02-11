Son dakika haberi | Antalya'da Jandarma Komutanlığı koşusu gerçekleştirildi - Haberler
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Son dakika haberi | Antalya'da Jandarma Komutanlığı koşusu gerçekleştirildi

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberi | Antalya'da Jandarma Komutanlığı koşusu gerçekleştirildi

Son dakika gelişmesine göre Antalya Hipodromu'nda Jandarma Komutanlığı koşusu yapıldı.

Antalya Hipodromu'nda Jandarma Komutanlığı koşusu yapıldı.

Jandarma koşusunda birinci olan atın sahibi ve jokeye Jandarma Genel Komutanlığı adına İl Jandarma Komutan Vekili Albay Levent Akay tarafından ödül verildi.

Koşuya, Sahil Güvenlik Okul Komutanı Albay Engin Kuntay, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, 100 jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş izleyici olarak katıldı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Jandarma, Antalya, Albay, Güncel, Haberler

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