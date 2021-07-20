Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Antalya'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde direğe çarpan hafifi ticari aracın sürücüsü öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direğe çarpan hafifi ticari aracın sürücüsü öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Nevzat Demir'in (41) kullandığı 48 VN 882 plakalı hafif ticari araç, Aksaz Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada, sürücü Demir ile eşi Özlem, çocukları Erva ve Emir Demir yaralandı.

Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevzat Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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