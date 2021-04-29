Son dakika haberi: Antalya'da bir köpeğe silahla ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki köpeğe silahla ateş edildiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki köpeğe silahla ateş edildiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akçaalan Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki köpeğe kimliği henüz belirlenemeyen ateş edildi. Yaralanan köpek, tedaviye alındı.

Köpeğe ateş edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan köpeğin sahibi Teslime Sarı, gazetecilere, tanımadığı 2 kişinin akşam saatlerinde bıçakla "Cesur" adındaki köpeğinin yanına geldiğini, duruma müdahale etmek için kendisinin de köpeğin yanına gittiğini söyledi.

Tepki göstermesi üzerine söz konusu 2 kişinin kendisine hakaret edip, ayrıldığını anlatan Sarı, "Yaklaşık 30 dakika sonra da aynı kişiler araçla tekrar evimizin önüne geldiler, araçlarından inmeden köpeğime tabanca ile 3-4 el ateş ettiler. Köpeğimin yanına gittiğimde ise yaralı olduğunu gördüm. Emniyet ekiplerine haber verdik ve köpeğimi hemen veterinere götürdük." diye konuştu.

Köpeğin tedavisini yapan veteriner Faruk Oğan da köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer