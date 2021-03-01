Son dakika haberi... Antalya'da 5 eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan ve örgütle bağlantılı dershanelerinde çalıştıkları belirlenen 5 eski öğretmene 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.