Son dakika haberi... Antalya'da 5 eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası
Gelen son dakika haberine göre Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan ve örgütle bağlantılı dershanelerinde çalıştıkları belirlenen 5 eski öğretmene 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan ve örgütle bağlantılı dershanelerinde çalıştıkları belirlenen 5 eski öğretmene 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar F.A, Ö.Y, Ş.Ç, U.T. ve Y.Ö. ile avukatları katıldı.
Söz verilen sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen F.A'yı 8 yıl 9 ay, diğer sanıkları ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam