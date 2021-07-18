Son dakika haberi... Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
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Son dakika haberi... Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi... Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkisinde aynı yönde seyreden bir başka araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 2 otomobil, burada seyir halindeki 3 otomobille daha çarpıştı.

Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara-Kırıkkale kara yolunda trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haberi... Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi... Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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