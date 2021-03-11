Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu
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Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu

11.03.2021 02:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 03:04

Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu Ankara'da yanan köpeğin başında bekleyen köpekler dikkat çekti "Burada 3 gündür ateş yanıyor" Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakılmış köpek cesedi bulundu.

Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu

Ankara'da yanan köpeğin başında bekleyen köpekler dikkat çekti

"Burada 3 gündür ateş yanıyor"

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakılmış köpek cesedi bulundu. Olayın görgü şahidi vatandaş ise daha önce de bu bölgede yakılmış köpekleri gördüğü ve 3 gündür arazide ateş yakıldığını söyledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir arazide yakılmış köpek cesedi bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri hayvanseverler geldi. Yanan köpeği kimin neden yaktığı bilinmezken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan alevlerin arasında kalan köpeğin yanarak mı öldüğü yoksa öldükten sonra mı yakıldığı ise yapılan inceleme sonucunda belirlenecek.

"Burada 3 gündür ateş yanıyor"

Olayın görgü şahidi Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm çalışanı olan Duran Turan, "Hayvan barınağından ve etraftan katlettikleri köpekleri burada bertaraf ediyorlar. Buradaki hayvanların kalıntısını götüremeyecekleri için burada yakmışlar ve burada kemikleri vardı. Burada yangın 3 gün önce başladı. 3 gündür buralarda yangın var. Şurası benim dükkanım. Hayvanları yakanlara birilerini ses çıkarması lazım. Bu mübarek günde hayvanları bu hale getirenler şeytanından bulsun. Rabbim merhametli. 30 ile 50 köpek var burada. Ölen köpeklerin kemiklerini de götürdüler. Gündüz görünüyordu" dedi.

Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu
Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu
Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu
Ankara'da yakılmış köpek ölüsü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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