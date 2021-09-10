Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın (2)
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Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın (2)

Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın (2)2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜOSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde iş merkezinin çatısındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın (2)

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde iş merkezinin çatısındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının, iş merkezindeki lokantanın bacasından çıktığı öğrenildi. Yangının, bitişikteki dükkanların çatısına sıçrayarak büyüdüğü belirtildi. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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