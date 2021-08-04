Ankara'da, hastane inşaatında yangın
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Ankara'da, hastane inşaatında yangın

Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da, hastane inşaatında yangınANKARA'da, özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu.

Ankara'da, hastane inşaatında yangın

ANKARA'da, özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi.

Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı'ndaki özel hastanenin inşaatında çalışmalar sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerini tutuşturdu. İşçilerin müdahalesine rağmen yangın, bir anda büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Alevler, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle hastane inşaatının dış cephesinde ve şantiye alanında hasar meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangına ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. 

Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın
Ankara'da, hastane inşaatında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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