Son dakika haberi | Ankara'da feci kaza: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Ankara'da feci kaza: 4 yaralı

23.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:22
Son dakika haberi | Ankara'da feci kaza: 4 yaralı

Son dakika haberler: Başkent'te yakıtı biten otomobili itmeye çalışan 4 kişiye arkadan gelen bir araç çarptı.

Başkent'te yakıtı biten otomobili itmeye çalışan 4 kişiye arkadan gelen bir araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ayağı koptu.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Celal T. idaresindeki 06 BC 0922 plakalı otomobilin yakıtı seyir halinde iken bitti. Otomobilde bulunan 4 kişi aşağıya inerek aracı en yakın akaryakıt istasyonuna kadar itmeye başladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen İkram Y. kontrolündeki 07 ZS 456 plakalı araç, yakıtı biten otomobile arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ayağı koptu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ankara'da feci kaza: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:23:26. #1.15#
title