Son dakika haber! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
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Son dakika haber! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haber! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 15 kişinin çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, firari 2 kişi ise aranıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


Son dakika haber! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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