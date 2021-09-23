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Son dakika haberi... Ankara'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastası ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Ankara'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastası ölü bulundu

Son dakika haber... ANKARA'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastası Ali Ahmet Karabayram'ın (76), boş arazide cansız bedenine ulaşıldı.

ANKARA'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastası Ali Ahmet Karabayram'ın (76), boş arazide cansız bedenine ulaşıldı.

Akşak saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini ve bedeninin çürümeye başladığını belirledi. Polis tarafından yapılan araştırmada ölen kişinin, olay yeri yakınlarında bulunan ODTÜ Blokları'nda oturan Ali Ahmet Karabayram'a ait olduğu tespit edildi. Alzheimer hastası olan Karabayram'ın 2 Eylül'de evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşıldı. Karabayram'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi... Ankara'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastası ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
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