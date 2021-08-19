Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
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