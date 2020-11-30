Son dakika haber! Angebire Vadisi'nde sonbaharın renkleri görsel şölen sunuyor

Bir son dakika haberine göre Angebire Vadisi tabelası Angebire Vadisi genel görüntüsü Vadiden detay görüntüler Vadinin içindeki akarsudan görüntüler Angebire Vadisi'nde sonbaharın renkleri görsel şölen sunuyor BATMAN (AA) – Batman'ın Kozluk ilçesindeki Angebire Vadisi sonbaharda görsel şölen sunuyor.

Angebire Vadisi tabelası

Angebire Vadisi genel görüntüsü

Vadiden detay görüntüler

Vadinin içindeki akarsudan görüntüler

Angebire Vadisi'nde sonbaharın renkleri görsel şölen sunuyor

BATMAN (AA) – Batman'ın Kozluk ilçesindeki Angebire Vadisi sonbaharda görsel şölen sunuyor.

Kozluk'a yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bölgenin yaz aylarında vazgeçilmez mesire alanlarının başında gelen Agebire Vadisi sonbaharla doğanın değişen tüm renklerini içinde barındırıyor.

Sarı ve kahverenginin tüm tonlarını sunan çınar ağaçları, seyrine doyulmaz anlar yaşatıyor.

Havaların soğumasıyla vadide büyük bir sessizlik yaşanırken yer altından çıkan ve vadinin ortasından geçen akar suyun çıkardığı ses ise huzuru içinde barındırıyor.

Ağaçlardan dökülen sararmış yapraklar sonbaharı yansıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak