Son dakika haberi: Anahtarlık silahla oynarken oğlunu göğsünden vurdu
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Son dakika haberi: Anahtarlık silahla oynarken oğlunu göğsünden vurdu

Son dakika haberi: Anahtarlık silahla oynarken oğlunu göğsünden vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bartın'ın Ulus ilçesinde anahtarlık silahla oynayan anne, silahın bir anda ateş almasıyla birlikte oğlunu göğsünden vurarak yaraladı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde anahtarlık silahla oynayan anne, silahın bir anda ateş almasıyla birlikte oğlunu göğsünden vurarak yaraladı.

Olay, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Sarıfasıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan G.E. (30) Kurban Bayramı tatili için annesi G.E. (62) ile birlikte Sarıfasıl köyünde yaşayan dayısının yanına geldi.

Evin önünde otururken bir anda nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan G.E. (30) Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. G.E. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Jandarma JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan detaylı incelemeler sonucu G.E.'nin kendisine ait anahtarlık şeklinde ve 2 adet tabanca mermisi konulan silahla köye geldiği, annesinin ise anahtarlık silahı merak ederek incelerken ateş aldığı anlaşıldı.

Jandarma tarafından suç aletine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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