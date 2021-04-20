Son dakika haberi | Anadolu Ateşi'nden 'yıkım kararı' açıklaması
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Son dakika haberi | Anadolu Ateşi'nden 'yıkım kararı' açıklaması

Son dakika haberi | Anadolu Ateşi'nden 'yıkım kararı' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Anadolu Ateşi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada gösterilerin yapıldığı Aspendos Arena'nın yıkım kararıyla ilgili davanın kesinleşmediğini, kararın istinafta incelendiği duyurdu.

Anadolu Ateşi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada gösterilerin yapıldığı Aspendos Arena'nın yıkım kararıyla ilgili davanın kesinleşmediğini, kararın istinafta incelendiği duyurdu.

Avukat İlkser Akbulut tarafınan yapılan açıklama son iki gündür bazı sosyal medya bloglarında Aspendos Arena'nın yıkım kararının kesinleştiğine dair asılsız haberler çıktığını söyledi. Bahse konu davaların avukatı olarak, davaların halen istinafta incelendiğini, henüz karar verilmediğini söyleyen Akbulut söz konusu haberler ile turizm sezonunun hemen başında Anadolu Ateşi'nin bölgeye büyük katkı sağlayan kültürel sanatsal faaliyetlerine zarar verilmesinin amaçlandığını ileri sürdü. Doğru bilgilendirmeyi iletmiş olmalarına rağmen yapılan yayınlarla ilgili yasal haklarını ivedilikle kullanacaklarını kaydeden Akbulut şöyle devam etti: " Tüm bu asılsız haberlerin ve böylelikle tazyik yapılmaya çalışılmasının nedeni, Aspendos Arena'nın kurulu olduğu alanı, tarım arazisi olarak gösteren İmar Planı Teklifinin daha yeni reddedilmiş olmasıdır. Anadolu Ateşi'nin yeni turizm sezonu için Antalya'da büyük bir şevkle hazırlıklarına devam ettiği ve seyircisiyle buluşmak için heyecanla beklediği, bu tip asılsız girişimlerin sonuç doğurmayacağı herkes tarafından bilinmelidir." - ANTALYA

Son dakika haberi | Anadolu Ateşi'nden 'yıkım kararı' açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Nisan Salı 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
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