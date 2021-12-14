Son dakika haberi... Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)

Son dakika haberi... Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAmasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

AMASYA (DHA) - ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title