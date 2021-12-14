Son dakika haberi... Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAmasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
AMASYA (DHA) - ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet