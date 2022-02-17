Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Seyfullah Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gündem haberi... Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Saygılı köyünde bir firmaya ait biyogaz tesisinin bakım ve onarım kademesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Tesiste hasara neden olan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi | Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

İtfaiye, Suluova, Amasya, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title