Son dakika haberi: Amasya'da baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile için mevlit okutuldu

Son dakika haberine göre Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile için mevlit okutuldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile için mevlit okutuldu.

Saraydüzü Mahallesi Hicret Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, baraj gölünde boğulan Levent (3) ile Havvanur (9) kardeşler ile babaanneleri Sultan (50), amcaları Emrullah (19) ve halaları Elif Cenik için dua edildi.

Hayatını kaybeden ailenin yakınları, mevlit programına katılanlara yemek ikramında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun