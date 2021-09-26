Son dakika haberi: Almanya'da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın - Haberler
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Son dakika haberi: Almanya'da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Almanya'da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

Son dakika haberi: Almanya'nın Hamburg kentinde Türk vatandaşa ait iş yerinde yangın çıktı.

Almanya'nın Hamburg kentinde Türk vatandaşa ait iş yerinde yangın çıktı. Yangında 3 iş yeri küle dönerken, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Billstr Caddesi'nde dün gece biri Türk vatandaşı Bektaş Ayoğlu'na ait olmak üzere 3 iş yerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları gece boyu devam ederken, soğutma çalışmaları bugün de sürdü.

Yangının çıktığı caddede işyeri olan Mehmet Karabacak, "Yangın benim ofisin arka tarafında çıktı. Yangın sırasında ofisteydim. Ayakkabılarımı bile giyemeden beni dışarı çıkardılar. Bu caddedeki işyerlerinin çoğu eski bina ve bakımlı değil. Elektrik sistemleri çok bozuk. Kontrol ve denetim yok. Herkes kabloyu kendisi çekiyor" dedi.

Yangın çıkan bölgede iş yeri olan Musa Karabacak ise, gece yarısı 24.00 civarında telefon geldiğini belirterek, "Hemen olay yerine geldim. Arabamı dışarı çıkardım. En çok zararı Bektaş adlı arkadaşımız gördü. Yangın bizim işyerimize sıçramadan söndürüldü. İşyerimde hiçbir sıkıntı yok. Sadece tedbir amaçlı camı kırıp içeri girmişler" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu tahmin edilirken, polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. İşyerlerinin büyük bir bölümünün Türk ve Afganlara ait olduğu caddede daha önce de birkaç kez yangın çıkmıştı. - HAMBURG

Son dakika haberi: Almanya'da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

Son dakika haberi: Almanya'da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

Son dakika haberi: Almanya'da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

Son dakika haberi: Almanya'da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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