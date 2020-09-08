Son dakika haberi | Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı Son dakika dünya haberi: Almanya'nın Münster kentinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 75 kilogramlık bomba patladı.

Almanya'nın Münster kentinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 75 kilogramlık bomba patladı. Patlamada kimsenin zarar görmediği ifade edildi.

Almanya'nın Münster kentindeki Hessenweg yolu üzerinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ABD yapımı 75 kilogramlık bir bombanın patladığı duyuruldu. Patlama sonucu kimsenin zarar görmediği ifade edilirken; meydana gelen maddi hasarın henüz tespit edilmediği aktarıldı. Patlama sonrası bombanın parçalarının etrafa saçıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA