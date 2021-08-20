Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Merkel: "Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız"
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Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Merkel: "Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız"

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Merkel: 'Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban ile müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban ile müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan'daki duruma değinen Merkel, "Taliban'ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek." dedi.

Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız." diye konuştu.

Rusya'dan Taliban ile görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afganistan'a insani yardım ile ilgili konuları ele alınmasını talep ettiklerini dile getiren Merkel, ABD ve NATO askeri güçlerinin 20 yıl önce Afganistan'a girdiğini anımsattı.

Merkel, "Afgan halkının geleceği konusundaki pozisyonu ile ilgili hedeflerimize ulaşamadık. Bunun açık açık söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"Donbas meselesinin çözüm sürecinde durgunluk var"

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Merkel, bu meselenin çözüm sürecinde "durgunluğun" yaşandığını belirtti.

Söz konusu meseleye ilişkin Normandiya Formatı kapsamında (Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa) çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde adımlar attıklarını dile getiren Merkel, "Ukrayna halkının barış içinde yaşaması için bu sorunda ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız." dedi.

Merkel, Donbas meselesine ilişkin Minsk Anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğine dikkati çeken Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

"Yabancı paralı savaşçıların Libya'dan çıkarılması gerekiyor"

Merkel, Libya meselesi ile ilgili geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı'nın düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Libya Konferansı'nın sonuçlarının uygulanması, yabancı paralı savaşçıların Libya'dan çıkarılması ve Libyalılara ülkenin geleceği ile ilgili planlarını serbest şekilde hayata geçirmesine izin verilmesi gerekiyor."

"Navalnıy'nın serbest bırakılmasını istedim"

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'nın daha önce tutuklandığını hatırlatan Merkel, bu durumun "karamsar" ve "kabul edilmez" olduğunu söyledi.

Merkel, Putin ile görüşmede Navalnıy'nın serbest bırakılması talebinde bulunduğunu aktardı.

Putin ile iklim değişikliği sorununu da ele aldıklarını dile getiren Merkel, bu konuda birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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