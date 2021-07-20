Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selden etkilenen Euskirchen bölgesinde incelemelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selden etkilenen Euskirchen bölgesinde incelemelerde bulundu.

Merkel, Bad Münstereifel beldesinde ilk önce Belediye Başkanı Sabine Preiser-Marian ve Bölge Valisi Markus Ramers ile görüştü.

Vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleriyle de bir araya gelen Merkel'e Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet eşlik etti.

Merkel, burada düzenlediği basın toplantısında, selden etkilenenlere bürokratik olmayan yardımların yapılacağı sözünü vererek, insanlara hızla ulaşılması için her şeyin yapılacağını söyledi.

Yollar ve köprüler gibi altyapıların inşa edilmesinin ve kentin yeniden imar edilmesinin aylar süreceğini aktaran Merkel, "Burada uzun soluğa ihtiyacımız olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da "erken uyarı" konusunda sirenlerin felaketlerden korunmasında gelecekte yeniden büyük rol oynayacağını ifade eden Merkel, "Belki eski ve iyi olan sirenler daha faydalıdır." diye konuştu.

Merkel, erken uyarı konusundaki tartışmalara işaret ederek, burada böyle bir selin uzun zamandan beri yaşanmayan bir durum olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Euskirchen'de selin yol açtığı yıkımın "korkutucu" olduğunu ve çok sayıda evde kalınamayacağını belirten Merkel, insanların gösterdiği dayanışmanın tek teselli vesilesi olduğunu aktardı.

Fonlara başvurular basit olacak

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Laschet de insanların acil yardımdan hızlı faydalanmaları için başvuruların çok basit tutulacağını belirtti.

Laschet, yarın federal hükümetin acil yardım konusunda bir karar alacağını belirterek, Kuzey-Ren Vestfalya eyalet hükümetinin de 22 Temmuz Perşembe günü federal hükümetin kabul edeceği miktarı 2 katına çıkaracağını belirtti.

26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Merkel'in yerine aday olan Hristiyan Demokrat Birlik Partili Laschet, gelecekte afete karşı korumada daha iyi olmak için eyaletlerin ve federal hükümetin Afet Koruma Dairesiyle durumu analiz edeceği bilgisini paylaştı.

Laschet, iklimin korunması konusunun da ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "İklim değişimine karşı bölgelerde, ülke genelinde ve küresel olarak her şeyi yapmamız lazım." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18 Temmuz Pazar günü Rheinland-Pfalz eyaletinde selin yıkıma yol açtığı Eifeldorf Schuld köyünde incelemelerde bulunmuştu.

Bölgede 164 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 164 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Diğer taraftan selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, suyun çekildiği bölgelerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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