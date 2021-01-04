Son dakika haberi! Alkol aldığı sırada yere yığıldı, hastanede yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Alkol aldığı sırada yere yığıldı, hastanede yaşamını yitirdi

04.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:48
Son dakika haberi! Alkol aldığı sırada yere yığıldı, hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika haber... KARABÜK'te, dere kenarında alkol alan İsmail Aydoğan (65) rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı.

KARABÜK'te, dere kenarında alkol alan İsmail Aydoğan (65) rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Aydoğan hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde, Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde bulunan dere kenarında meydana geldi. Arkadaşları ile piknik yapan ve alkol alan İsmail Aydoğan bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aydoğan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika haberi! Alkol aldığı sırada yere yığıldı, hastanede yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! Alkol aldığı sırada yere yığıldı, hastanede yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Eser Yenenler Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Ömer Bayram Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Alkol aldığı sırada yere yığıldı, hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 23:49:26. #1.15#
title