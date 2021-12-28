Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

Jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelesi tam gaz sürüyor. Son olarak Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti.

ROMA DÖNEMİNE AİT 1500 YILLIK YÜZÜK

Adli makamlardan alınan iznin ardından operasyon için düğmeye bastı. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri şahısla irtibata geçti. Jandarma ekiplerine tarihi eseri satmaya çalışırken yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzük ele geçirildi.

İNCELENMEK ÜZERE MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen yüzük incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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