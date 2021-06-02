Son dakika haberi: Aliağa Devlet Hastanesi ek binasının temeli atıldı
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Son dakika haberi: Aliağa Devlet Hastanesi ek binasının temeli atıldı

Son dakika haberi: Aliağa Devlet Hastanesi ek binasının temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde devlet hastanesine ek olarak yapılacak poliklinik binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde devlet hastanesine ek olarak yapılacak poliklinik binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aliağa Devlet Hastanesi bahçesindeki törende konuşan Kaymakam Ömer Karaman, yeni devlet hastanesi projesiyle ilgili yeni yatırımın müjdesinin ileriki günlerde verileceğini belirtti.

Belediye Başkanı Serkan Acar ise, temeli atılan ek binanın 3-4 ayda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Acar, "Mevcut hastanemizin fiziksel koşullarını daha iyi hale getirmek için ilk etapta bir acil servis, yoğun bakım ünitesi, yanık ünitesi ve tedavi alanları oluşturmak üzere bir binamızın inşaatına başlamıştık. Bugün de temelini attığımız bu poliklinik binası yaklaşık 40 odanın bulunduğu bir bina olacak." dedi.

Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Meclis Başkanı Adnan Saka da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

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