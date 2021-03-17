Son dakika haberi: Aliağa'da 82 asker yemin etti
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Son dakika haberi: Aliağa'da 82 asker yemin etti

17.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:43
Son dakika haberi: Aliağa'da 82 asker yemin etti

Son dakika gündem haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem acemi eğitimini tamamlayan 82 er için yemin töreni düzenlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem acemi eğitimini tamamlayan 82 er için yemin töreni düzenlendi.

Aliağa Cezaevi Tabur Komutanlığında düzenlenen kısa dönem askerlerin yemin törenine; Aliağa Kampüsü Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Bülent Usta, Açık Cezaevi İnfaz Kurum Müdürü Yusuf Altun katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende korona virüs önlemleri en üst seviyede tutulurken, İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci törende kısa bir konuşma yaptı. Değirmenci'nin konuşmasının ardından Türk Bayrağına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara ellerini koyan erler, hep bir ağızdan yemin etti. Daha sonra eğitimlerde başarılı olan askerlere ve birliğe ilk katılan askere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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