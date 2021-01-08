Son dakika haberi | Alanya'da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Alanya'da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

08.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:50
Son dakika haberi | Alanya'da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koah hastası yerleşik ABD vatandaşı Edward Earl Jackman (75) evinde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koah hastası yerleşik ABD vatandaşı Edward Earl Jackman (75) evinde ölü bulundu.

Alanya'da yaşayan yerleşik ABD vatandaşı Edward Earl Jackman bugün evinde solunum cihazına bağlı halde ölü bulundu. Koah hastası olduğu öğrenilen ve 5 yıldır Alanya'da yaşayan Jackman'ın bir hafta önce yaklaşık 4 gün yoğun bakımda kaldığı ve son 3 gündür de durumunun kötü olduğu kaydedildi. Jackman'ın 3 yıllık arkadaşı Alman Monika Förg (52) ile aynı evde yaşadığı, Förg'ün Jackman'ı hareketsiz yatarken görünce durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Jackman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, yapılan ilk incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadığını belirledi. Förg'ün ifadesine başvurulurken, Jackman'ın cenazesi Covid- 19 testinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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