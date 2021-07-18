Son dakika haberi | Alanya'da motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
S.A. (21) yönetimindeki 33 CIV 56 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadına çarptı.
Kazada kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının cenazesi Alanya Belediyesi Morguna götürülürken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt