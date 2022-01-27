Son dakika haberi... Aladağ'da polisler sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Son dakika haberi... Aladağ'da polisler sokak hayvanlarını unutmadı

AA, Mücahit Aydın - Güncel
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Son dakika haberi... Aladağ'da polisler sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber: Aladağ ilçesinde polis, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli alanlara mama ve yem bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aladağ ilçesinde polis, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli alanlara mama ve yem bıraktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yem ve mamaları, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara dağıttı.

Ekiplerinin faaliyetlerinin süreceği bildirildi.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Aladağ, Polis, Güncel, Haber

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