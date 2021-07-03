Son dakika haberi! Aksaray'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada Nazire Oguz (72) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada Nazire Oguz (72) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Aksaray- Nevşehir Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Konya'ya gezmeye gelen ve memleketleri Kayseri'ye dönmek için tekrar yola çıkan Süleyman Özkan (36) yönetimindeki 43 RH 829 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Süleyman Özkan ve arkadaşı Mehmet Oguz (71) ile eşi Nazire Oguz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Oguz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mehmet Oguz, "Eşim 2 yıldır hiçbir yere gitmiyordu. 'Beni gezmeye götür' demişti. Biz de aile dostumuz Süleyman ile birlikte Konya'ya Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmeye gitmiştik. Geri dönerken kaza oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş