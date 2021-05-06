Son dakika haberi... Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi... Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Çorum'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Çorum'da Osmancık Caddesi üzerindeki İkbal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen H.K. ile N.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K., yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek akrabası N.K.'yi vurdu. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayın şüphelisi H.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haberi... Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi... Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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