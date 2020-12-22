Son dakika haberi: Akar: "ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek."

Son dakika haberi: Akar: "ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek.