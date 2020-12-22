Son dakika haberi: Akar: "ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek."
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Son dakika haberi: Akar: "ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek."

22.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:50
Son dakika haberi: Akar:

Son dakika haberi: Akar: "ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek.

Akar: "ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak

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