Son dakika haberi: AK Parti'li Aydemir: "Terörü yerle yeksan ettik"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Terörle mücadele öyle bir noktaya geldi ki terörü yerle yeksan ettik. Bundan rahatsız olanlar var." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Bugünün aynı zamanda İstanbul Vodafone Arena Stadı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırının da yıl dönümü olduğunu anımsatan Aydemir, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Aydemir, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM'de görüşüldüğü sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik izlenen tavrı eleştirerek, "Terörle mücadele öyle bir noktaya geldi ki terörü yerle yeksan ettik. Bundan rahatsız olanlar var." diye konuştu.

Dağlık Karabağ zaferi dolayısıyla Bakü'de geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı askeri geçit töreni yapıldığını anımsatan Aydemir, "Türk milleti nereye gittiyse nizam götürmüştür. Karabağ'da şimdi çok özel gelişmeler yaşanıyor." ifadesini kullandı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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