Son dakika haberi... Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (4)

GAZİANTEP (DHA) - VALİ DAVUT GÜL CİHAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç'ün dövdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 aylık Cihan bebeği ziyaret etti.Öğle saatlerinde beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve ilçe kaymakamları ile hastaneye gelen Vali Gül, tedavisi devam eden Cihan bebeğin durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.