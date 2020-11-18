Son dakika haberi... Ağaçta ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
18.11.2020 00:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:14
Son dakika haber: Karabük'ün Yenice ilçesinde, ağaçta ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, ağaçta ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan ağacın tepesinde ayağına ip dolanan güvercini gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları ağacın tepesinde asılı kalan kuşu kurtardı.
Güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu