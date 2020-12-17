Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da, 'swinger' operasyonunda müstehcen paylaşım yapan çift yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da, 'swinger' operasyonunda müstehcen paylaşım yapan çift yakalandı

17.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:51
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da, 'swinger' operasyonunda müstehcen paylaşım yapan çift yakalandı

Gelen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'da, sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) paylaşımlarında bulunan evli çift, kimliğini gizleyerek kendileriyle buluşma ayarlayan polis tarafından yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) paylaşımlarında bulunan evli çift, kimliğini gizleyerek kendileriyle buluşma ayarlayan polis tarafından yakalandı. Çift hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan swinger (eş değiştirme) ilanı vererek, müstehcen görüntüler paylaşan bir çifti takibe aldı. Polis olduklarını gizleyen ekipler çiftle iletişime geçerek, görüşmek istedi. Bu kapsamda Afyonkarahisar kent merkezindeki bir parkta buluşma ayarlandı. 

Parka giden ekiplerle buluşmaya gelen G.G. (34) adlı kadın ile eşi M.G. (39), sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu doğruladı. G.G. ve M.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi gereği 'müstehcenlik' suçundan şüpheli olarak işlem yapıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ankara Kumluca Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da, 'swinger' operasyonunda müstehcen paylaşım yapan çift yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 19:57:04. #1.15#
title