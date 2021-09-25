Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında 1000 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçyaka köyü mevkisindeki Karamık Gölü'nün çekildiği bataklık kısmındaki sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Çayıryazı ile Aydoğmuş köylerinin arazilerine de yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına arazözle müdahale eden ekipler, köylülerin de yardımıyla alevleri söndürdü. Yangında, yaklaşık 1000 dekar sazlık ve otluk alan kül oldu.

Kılıçyaka muhtarı Musa Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının öğleden sonra çıktığını belirterek, "Çevre köylerdeki vatandaşlar buradaki otlardan yararlanıyordu. Dolayısıyla buradaki zarara paha biçilmez. Bu yangının bölgedeki bütün hayvan sahiplerine zararı oldu." dedi.