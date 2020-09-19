Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da "Arabada sinema keyfi" ilgi görüyor
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da "Arabada sinema keyfi" ilgi görüyor

Son dakika habere göre Afyonkarahisar Belediyesince geleneksel hale gelen "Arabada sinema keyfi" halktan ilgi görüyor.

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da
19.09.2020 00:53 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:56

Afyonkarahisar Belediyesince geleneksel hale gelen "Arabada sinema keyfi" halktan ilgi görüyor.

Vizyonda kaldığı süre içinde, çocuklar kadar yetişkinlerin de beğenisini kazanan "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe" arabalı sinemada izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından KOVID-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Daha önce büyük ilgi gören etkinlikte bu kez de çocukların keyifle izlediği Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe gösterildi. Motokros alanında düzenlenen etkinlik, sosyal mesafe sınırları gözetilerek gerçekleşti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla düzenlenen arabada sinema etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek "Sosyal mesafeye dikkat ederek, yaşadığımız zor süreci bir nebze hafifletmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonunu çocuklarımıza ayırdık. 'Rafadan Tayfa'yı izlediler. Keyiflerine diyecek yoktu. Onların yaşadığı bu mutluluğu görmek bize yeter." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Canan Tükelay
Canan Tükelay
AA Editörü
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