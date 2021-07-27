Son dakika haberi! Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi! Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma daha sonra silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Bilal Ardıç (56), çocukları Serhat Ardıç (25) ve Burhan Ardıç (27), yeğeni Adem Ardıç (26) ile Ömer Ertekin (32) ve kardeşi Halil İbrahim Ertekin (27) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Halil İbrahim Ertekin ile Bilal Ardıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ömer Ertekin, ambulansla Kahramanmaraş'a sevk edildi, diğer 3 yaralının Afşin Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi! Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Fatma Girik Düm Tek Tek
Spor Balotelli Mesut Özil Serdar Aziz Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Afşin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:19:46. #1.15#

title